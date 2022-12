“Mai vista tanta incapacità” | come l’opposizione ha accolto la Manovra di Bilancio approvata alla Camera

(Di sabato 24 dicembre 2022) Con 127 voti a favore, 129 contrari e 2 astenuti, laha ricevuto alle prime luci dell’alba della vigilia di Natale l’ok della, dopo l’approvazione di ieri sera con 221 voti favorevoli, 152 contrari e 4 astenuti della questione di fiducia posta dal Governo. Adesso la ppassa al Senato, che esaminerà il testo della finanziaria a partire dal 27 dicembre. Non sono mancate le polemiche, specie per i due emendamenti presentati dall’esecutivo di Centrodestra dopo la fiducia, il primo per l’allineamento delle coperture, il secondo per l’acquisto da parte dello Stato di Villa Verdi e per il contrasto della febbre suina in Piemonte. Per la “salvezza” della residenza del noto compositore si era impegnato già un mese fa il ministro della Cultura Sangiuliano. Ma l’emendamento per la discussa Carta cultura indirizzata ai giovani ...

