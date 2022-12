Magna magna Selvaggia | il video a tarda notte | bomba su Ballando | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 dicembre 2022) A tardissimaarriva la sciabolata diLucarelli su Luisella Costa, la vincitrice (tra le polemiche) dicon le stelle. Poche ore prima la finalissima dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci era stata agitata dal duro faccia a faccia tra la giurata e la giornalista ex conduttrice di Agorà, tornata in gara da ripescata in coppia con Pasquale La Rocca. Dopo il loro tango argentino, ovazione in studio e pioggia di 10 dai giudici. La Lucarelli però non concorda. Prima sottolinea i meriti di La Rocca, vincitrice delle ultime 3 edizioni diin giro per l'Europa (con questa, sono 4 successi di fila su 4 partecipazioni): "Sei una macchina truccata, dovresti essere fuori competizione". Come dire, è lui a far vincere qualunque ballerina vip. ...