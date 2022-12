Lutto nel mondo del ciclismo | muore l' ex campione del Giro Vittorio Adorni

Virgilio Notizie

ciclismo : è morto a 85 anni l'ex campione del mondo Vittorio Adorni . Professionista dal 1961 al 1970, vinse il Giro d'Italia 1965, ed era il più anziano vincitore della corsa rosa. Ne dà ...ROMA -mondo del ciclismo: è morto a 85 anni l'ex campione del mondo Vittorio Adorni . P rofessionista dal 1961 al 1970, vinse il Giro d'Italia 1965 , consacrandosi come il più anziano vincitore ... È morto Mauro Sabbione, ex Matia Bazar e Litfiba: lutto nel mondo della musica per il compositore e pianista Critiche da parte di diversi media esteri a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, vicino ormai al rientro in squadra, non avrebbe fatto una bella figura secondo diversi… Leggi ...E' morto a 85 anni l'ex campione di ciclismo Vittorio Adorni. A dare notizia della scomparsa è Norma Gimondi, figlia di Felice, con un post su Facebook: "Ciao Vittorio, ...