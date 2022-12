Lutto nel mondo del ciclismo | muore l' ex campione del Giro Ecco chi era Vittorio Adorni

Virgilio Notizie

Nato a San Lazzaro Parmense il 14 novembre 1937, Adorni è stato professionista dal 1961 al 1970 e1965 vinse il Giro d'Italia, mentre1968 divenne campione del mondo di ciclismo a Imola.Primacampionato di calcio dell'Andorra, con l'UE Sant Julia, poi nelle serie minori in Inghilterra e Francia. Da luglio giocava nell'Aubagne, quarta serie francese. Quest'anno per lui 10 ... È morto Mauro Sabbione, ex Matia Bazar e Litfiba: lutto nel mondo della musica per il compositore e pianista Oggi Addio a Vittorio Adorni. Parma piange il campione scomparso oggi a 85 anni SportParma HOME (Oggi) - Vittorio Adorni era per Parma un vanto e per tanti concittadini un motivo di orgoglio. Noi di S ...Adel Santana Mendy, attaccante dell'Aubagne, club del campionato National 2 (quarta divisione francese) è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Marsiglia ...