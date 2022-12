Luna Marì | polemica per il mancato video ad Antonino | la spiegazione di Belen

Leggi su biccy

(Di sabato 24 dicembre 2022) Oggi i vipponi hanno ricevuto iauguri dei loro cari. Figli, genitori, amici, parenti, fidanzati, tutti i concorrenti hanno avuto almeno una sorpresa. Ad augurare buon Natale adSpinalbese c’erano le sorelle e anche degli amici, molti telespettatori però si aspettavano uno una foto di. I fan del 27enne si sono lamentati per l’assenza di una clip della bambina, che però va ricordato che ha soltanto un anno e mezzo. Mi dispiace anche perche non ha ricevuto ildalla sua bimba #gfvip — ???. (@mrhazzastyles) December 24, 2022 Potevano far vedere la bambina ad, sono sicura che se non fosse stata la figlia digliela facevano vedere #gfvip — Valeria (@Paolo31788643) December ...