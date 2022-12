Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vincono Ballando con le stelle

la Repubblica

Chiude con la vittoria, aggiudicandosi il primo posto di questa edizione di Ballando con le stelle Top. Alessandro Egger ci regala balli ricchi di passione e trasporto , in cui ...e Pasquale La Rocca sono i vincitori dell'edizione 2022 di Ballando con le stelle. . Ballando con le Stelle è giunto al termine, dopo settimane intense ed emozionanti, in cui le ... Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, grazie al ripescaggio in finale a 'Ballando con le stelle' Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca vincono la finale di Ballando con le stelle . L'edizione del 2022 passerà alla storia ...Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno vinto l'edizione numero 17 di Ballando con le stelle! E' finita dopo cinque lunghe ore di diretta l'edizione ...