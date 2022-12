Lotto e SuperEnalotto | estrazioni di Oggi sabato 24 dicembre 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 24 dicembre 2022) Come ogni martedì, giovedì etornano ledi, SuperEnae 10e. Il jackpot del superenaè di 333,77 milioni di euro. Scopriamo ivincenti dell’estrazione di24SuperEna10eserale Prossima Estrazione Estrazione Precedentedel SuperEnaSestina: 9 23 29 69 72 81 Jolly: 8 Superstar: 79 Quote SuperEna• 6 punti: 0 vincitori • 5 punti + Jolly: 0 vincitori • 5 punti: 18 vincitori totalizzano € 21.026,96 • 4 punti: 1634 vincitori totalizzano € 234,77• ...

Estrazioni deldi sabato 24 dicembre 2022 Quote e vincite deldi sabato 24 dicembre 2022, LE RUOTE BARI 42 46 39 44 ...L'appuntamento per ilè sempre per le 20:30. Numeri del: BARI: 42 46 39 44 1 CAGLIARI: 51 8 46 54 24 FIRENZE: 67 30 82 8 32 GENOVA: 62 28 46 8 67 MILANO: 4 7 77 68 9 NAPOLI: 12 80 ...