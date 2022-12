L’obbligo estetico e affettivo del Presepe nel nostro panorama domestico

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 dicembre 2022) «Ilera, in specialità, una devozione ed una magnificenza della nostra borghesia» Proto 1889, 55. È un passo tratto dalla prolusione letta da Francesco Proto, duca di Maddaloni, grande collezionista nonché esperto di arte presepiale, all’Accademia Pontaniana il 3 gennaio 1889 e dedicata alla storia di questa tradizione. In effetti, lo stretto legame delcon la svolta della devozione tardoseicentesca in senso intimistico, familiare,è uno dei riflessi del nuovo protagonismo sociale e culturale della borghesia. Gli storici sono generalmente concordi nel considerare quella presepiale una tradizione prevalentemente borghese. Le collezioni più celebri, di cui ci restano le descrizioni ammirate dei viaggiatori, costituivano il vanto delle ricche dimore dei particulari. Sono valori tipicamente borghesi come la ...