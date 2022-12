Lo spot con la famiglia al gelo e in guerra | gli “auguri” di Natale del canale russo agli europei – Video

(Di sabato 24 dicembre 2022)2021, unaeuropea si ritrova nella sala con l’albero: i genitori regalano un criceto alla figlia. L’anno successivo,2022, la stessasi ritrova di nuovo in soggiorno: si sta al freddo, non c’è l’elettricità, e così il padre costruisce una ruota, all’interno della quale mette il criceto, per avere la corrente necessaria.2023, scenario post-apocalittico: laè sempre più indigente. È costretta a mangiare una specie di minestra: all’interno il padre vi troverà il criceto. È ilrealizzato e diffuso dal– finanziato dal Cremlino – Russia Today destinato. “Buon‘anti-'”, è la scritta ...

