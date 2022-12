Libri | “Portieri & Mondiali” – USA 1994

Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per la rubrica “” abbiamo raggiunto e intervistato Massimiliano Lucchetti, autore del libro “” Storie di numeri uno dal 1930 ad oggi”, edito da Urbone Publishing. Per noi un consueto e piacevole triplo appuntamento, dopo oggi il secondo dei due estratti. Buona Lettura e Buon Natale Il team de GliEroidelCalcio.com USALa quindicesima edizione dei Campionati del Mondo ebbe luogo negli Stati Uniti d’America. La patria di discipline quali il baseball, basket e hockey si conquistò l’opportunità di annoverare anche il “soccer” come sport di massa. I favori del pronostico contemplavano l’Italia di Sacchi (non convincente però nelle qualificazioni), i soliti tedeschi e brasiliani e la talentuosa Colombia. Tante le eliminazioni eccellenti al termine delle ...