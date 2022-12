Tiscali Notizie

Roma, 24 dicembre 2022 Ecco il video realizzato dall'per augurare a tutti buone feste. / TwitterL'arma utilizzata è una '1911 Colt 45' dell'americano 'dall'aspetto logoro'. Parigi sotto ... morti e feriti IL VIAGGIO IN IRAQ Meloni a Baghdad visita il contingenteIL VIAGGIO NEGLI ... L'Esercito italiano augura buone feste, ecco il video (Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2022 Ecco il video realizzato dall'Esercito italiano per augurare a tutti buone feste. / Twitter Esercito ...Il capo di stato maggiore dell’Esercito, Pietro Serino, esprime la sua vicinanza a chi lavora ogni giorno per la «tutela della collettività» ...