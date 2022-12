(Di sabato 24 dicembre 2022) (Adnkronos) –accoglie “con soddisfazione” l’annuncio deldellaUsa con il quale, nell’ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia Corp., viene esercitata l’opzione per la produzione e la consegna del quarto lotto di 26TH-73A, per un valore di 110,5 milioni di dollari. Glisaranno costruiti a Philadelphia, prevedendo di completare le attività nel dicembre 2024, rende noto il colosso italiano dell’aerospazio.ricorda che nel gennaio 2020 l’azienda, attraverso AgustaWestland Philadelphia Corp., si era aggiudicata un primo contratto del valore di 176 milioni di dollari per la produzione e la consegna di 32 ...

Adnkronos

"Soddisfazione" per il colosso italiano dell'aerospazioaccoglie "con soddisfazione" l'annuncio deldella Difesa Usa con il quale, nell'ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U. S. ...accoglie con soddisfazione l'annuncio deldella Difesa Usa che, nell'ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U. S. Navy di ... Leonardo, Dipartimento Difesa Usa conferma opzioni per 26 elicotteri TH73A 'Thrasher Leonardo accoglie con soddisfazione l'annuncio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti con il quale, nell'ambito del programma ...Leonardo si è aggiudicato un accordo per ammodernare gli elicotteri AW101/CH-149 SAR “Cormorant” in dotazione alle forze canadesi ...