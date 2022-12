Le più celebri canzoni di Natale | 10 brani tra passato e presente + un bonus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 dicembre 2022) Inutile negarlo, dal gospel, ai cori diper le strade, all’ormai immancabile album di Michael Bublé, la musica è diventata parte integrante delle tradizioni e dell’atmosfera natalizia. Qui di seguito una selezione delle piùdi, che potreste scegliere come sottofondo delle vostre vacanze. 10 delle piùdi: classiconi fino agli anni ‘50 “Stille Nacht, Heilige Nacht” fu composta da un prete 26enne, Franz Xaver Gruber nel 1818 per la messa didella cittadina austriaca di Oberndorf. Ventinove anni dopo era stata tradotta in inglese e veniva intonata a New York. Molti cantanti pop si sono cimentati nella versione tradotta in inglese:tra questi Mariah Carey, Kelly Clarkson e, ovviamente, ...