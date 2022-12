Laura Woods ammette di essere stata sospesa a scuola per essersi intrufolata nel bagno dei ragazzi

Leggi su justcalcio

(Di sabato 24 dicembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha ammesso didapernei bagni deitra le altre “cose ??cattive”. Oggi è una delle più grandi presentatrici sportive del gioco ed èuna delle principali reporter di ITV per la Coppa del Mondo in Qatar. Il 35enneha vinto due volte il premio SJA Sports Presenter of the Year. Ha anche vinto molti elogi per il modo in cui ha coperto la Coppa del Mondo in Qatar., tuttavia, ha ammesso di aver avuto una storia di comportamento scorretto mentre era aed eraper il suo comportamento birichino, ...