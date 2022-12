L' aereo non riesce ad atterrare | terrore nella tempesta di vento

(Di sabato 24 dicembre 2022) L'ondata straordinaria di gelo e neve che sta investendo gli Stati Uniti ha provocato gravissimi disagi, soprattutto nei trasporti, a causa di temperature glaciali e bufere di neve. All'aeroporto nazionale Reagan, in Virginia, alcuni aerei hanno avuto grandissime difficoltà ad, a causa di forti raffiche di. Almeno un velivolo è stato costretto a tornare in cielo a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Secondo il sito di monitoraggio FlightAware, venerdì sono stati cancellati quasi 5.000 voli interni, in entrata o in uscita dagli Stati Uniti, causando gravi problemi ai viaggiatori che cercano di tornare a casa per le vacanze.

Il Sole 24 ORE

