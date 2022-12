La tregua del 1914 | quando il Natale fermò la guerra

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per "di" (in inglese Christmas truce) si intende una serie di " cessate il fuoco " - come si leggesu Wikipedia - non ufficiali avvenuti nei giorni attorno aldelin varie...

Storica National Geographic

... come lo scambio di sigarette o cessate il fuoco non ufficiali per permettere il recupero di morti e feriti dalla terra di nessuno; ladi Natale1914, tuttavia, rappresentò l'episodio ...Per autonomi e partite Iva la tassa piatta è estesa ai redditi fino a 85mila euro e arriva una flat tax incrementale al 15% con una franchigia5% e un tetto massimo di 40mila euro.fiscale ... Natale 1914: tregua sul fronte occidentale Nel Natale del 1914 la storiografia militare riporta un fatto episodico e curioso, universalmente conosciuto come “La tregua di Natale; una sospensione ...Nel testo sono inserite misure contro il caro energia, ma anche cuneo fiscale, pensioni, giustizia e autonomia ...