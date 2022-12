La Top 10 gol della 17^ giornata

(Di sabato 24 dicembre 2022) La Top 10 gol17^, la 19^ dei gironi A e D del Campionato Serie D #SerieD Una Top 10 pazzesca per celebrare al meglio la conclusione del girone di andata Anche nell’ultimo turno del 2022 non sono mancati i gol pazzeschi. Gol sotto al sette da distanze siderali per Russo (Barletta) e Rinaldini (Pianese). Punizioni con il goniometro di Kerjota (Vigor Senigallia) e D’Anna (Brindisi), slalom favoloso di Orlando (Portici), pallonetto con il contagiri di Calafiore (S. Agata). Potenza e precisione, show di Carnevale (Termoli) e Maio (Pineto). Nella foto: l’abbraccio di Bryan Gioè al compagno di squadra dopo il bel gol in Adriese-Campodarsego. Ph credit: Francesco Bettini Fonte articolo e foto: www.lnd.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Video Gol Serie D, la top 10 della 17ª giornata La Lega Nazionale Dilettanti pubblica, come di consueto, la speciale Top Gol relativa alla giornata del campionato di Serie D recentemente disputata (17/a giornata, la 19/a nei gironi A e D).