La rivincita dei giovani architetti italiani parte da una mostra alla Triennale di Milano

(Di sabato 24 dicembre 2022) Una nuova generazione dista cominciando a diventare incredibilmente popolare, tanto da essere oggetto di unadiche comincia il 22 dicembre e terminerà il 29 gennaio 2023. AMAA, Collaborative Architecture Office For Research And Development, l’Armature Globale, Associates Architecture, BB, Fondamenta, Parasite 2.0, Ossidiana, SuperSpatial, Supervoid, VG13. Agli estranei del settore questa elencazione di nomi non dirà quasi nulla. Ma chiunque si intenda di architettura sa che si tratta di studi cosmopoliti e recentissimi all’interno della scena architettonica nazionale. E che meritano di essere valorizzati anche agli occhi di un pubblico non specializzato. Basti pensare che Associates Architecture è diretto da due italo-sudafricani nati rispettivamente nel 1987 e ...