La recita di Natale parla di morte | bimbi in lacrime

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il passaggio dallo spettacolo al pianto. E' avvenuto a Corato, in provincia di Bari, dove allo spettacolo teatrale dell’attore Roberto Corradino “La Cattedrale Vivente” alcuni bambini della scuola elementare seduti in platea vengono chiamati a salire sul palco. Ma accade un imprevisto, come racconta il Corriere del Mezzogiorno di Puglia. I piccoli attori coinvolti nella performance vengono spaventati dal tema della, lae il perdono, e dall’interpretazione del protagonista. I bambini rimasti turbati costringono i loro genitori ad intervenire. Gli alunni vengono consolati e poi portati via prima della fine dello spettacolo.

