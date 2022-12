ilmattino.it

E' stato proprio quello scatto, quel fermo immagine in unaimpensabile alle nostre latitudini, a cambiare il tracciato di un'esistenza che sembrava già scritto. A deviarla, il fotografo turco ...... nel 2021 suo partner a Ballando: 'Laci ha portato a prendere strade differenti, ma siamo rimasti in buoni rapporti [...] Gli auguro di trovare la felicità che merita con la suacompagna ... La nuova vita di Mustafà, il bimbo nato senza arti: «Felice e dal carisma naturale impensabile» Per Avis Moie è stato un 2022 entusiasmante. E sta volgendo al termine con ulteriori soddisfazioni grazie ai numerosi giovani che si sono avvicinati all’associazione. In occasione delle festività nata ...La vita di Mustafà racchiusa in una fotografia. Chissà quando avrà l'età della coscienza, cosa penserà il piccolo Mustafà di quella foto, dove ...