La luna rivendica il suo essere unica nel rischiarare tutti | da Kiev a Roma | al Perù E unisce nella condivisione degli stessi raggi senza passaporto In pace

(Di sabato 24 dicembre 2022) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Chissà se la/ di/ è bella/ come ladi,/ chissà se è la stessa/ o soltanto sua sorella… Quando Gianni Rodari scrisse questa filastrocca, nel 1960, nessuno pensava che la capitale dell’Ucraina si sarebbe trovata a trascorrere una vigilia di Natale così. In guerra: con le temperature sottozero, il rischio di blackout, il ronzio dei generatori che scatta come un ritornello quando le centrali elettriche vanno in blocco, le case svuotate dagli uomini partiti per il fronte e da quanti – milioni di donne, minorenni, anziani – sono diventati profughi. E dire che nel Paese, a maggioranza ortodossa, si potrebbe festeggiare due volte Natale. Tra il 6 e il 7 gennaio, come sempre, secondo il calendario di Mosca, ma anche il 25 dicembre, ...