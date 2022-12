La cantante Madame indagata per i finti vaccini anti-Covid

L'Unione Sarda.it

Ci sono anche i nomi della vicentina (pseudonimo di Francesca Calearo) e della tennista di fama mondiale Camila Giorgi nelle carte dell'inchiesta della procura di Vicenza sul presunto maxi giro di finte vaccinazioni anti-Covid. Per completare gli accertamenti i poliziotti della Questura si sono dovuti concentrare anche sui clienti degli studi medici, tra i cui nomi spiccano appunto quelli della cantante e della tennista. La tennista Camila Giorgi e la cantante Madame sono indagate con l'accusa di falso ideologico per aver ricevuto il green pass in modo illegale senza l'inoculazione del vaccino Covid.