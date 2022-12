La bomba migranti | sono sbarcati in 100mila

(Di sabato 24 dicembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/12/As-Np-1-9.mp4 Ieri l’altro è sbarcato in Italia il centomillesimo immigrato clandestino del 2022. Quando i numeri dicono più delle parole. Siamo difronte a un vero e proprio paradosso: si accusa l’Italia di essere insensibile al dramma dei profughi, ma i profughi qui arrivano a ritmo continuo. Nel 2022, più di centomila. Praticamente, più del doppio dei due anni precedenti. Di questi, la maggioranzatunisini, egiziani, del Bangladesh, paesi che non risultano terreno di guerre civili. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 24 dicembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

