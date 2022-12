Kherson | nuovi attacchi russi | decine di morti | Zelensky ringrazia il Congresso Usa per altri 45 miliardi di aiuti

RaiNews

24 dic 19:53raid su- FOTO Ucraina,bombardata ancora: le foto DOPO LA STRAGE Alta tensione a Parigi, curdi protestano: 'Non siamo difesi' TRE MORTI Parigi sotto shock dopo l'...... in questo momento la Russia sta 'negoziando', uccidendo i residenti di, spazzando via ... Ma così facendo, Mosca sta svuotando i suoi arsenali e si è rivolta a Teheran per compraremissili. Ancora bombe russe sulla martoriata città di Kherson: morti e feriti. Zelensky: è terrorismo - Da Zelensky onorificenze a 276 combattenti, 51 sono caduti - Da Zelensky onorificenze a 276 combattenti, 51 sono caduti Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, Yaroslav Yanushevych. Il governatore ha nuovamente invitato i residenti della regione a evacuare, in particolare quelli che ...La guerra in Ucraina giunge al 304esimo giorno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Congresso americano per altri 45 miliardi di dollari di aiuti stanziati al suo Paese. Zelensk ...