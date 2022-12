Juventus | ecco perché Leandro Paredes rischia il posto per davvero

(Di sabato 24 dicembre 2022), da gennaio 2023 le gerarchie di Massimiliano Allegrinodi cambiare. Adessodi finire in panchina. Ladi Massimiliano Allegri scalda i motori in vista della ripartenza del campionato. Il club bianconero ha un solo obiettivo: dare filo da torcere alle prime della classe e riacciuffare la testa della classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sportpress24.com

Sta per nascere il nuovo CdA della, dopo le dimissioni in massa di Agnelli e dei maggiori dirigenti bianconeri.come sarà composto Sarà un Natale di lavoro per i vertici della, impegnati sulla nomina del nuovo CdA dopo le dimissioni dell'intero Consiglio. Alessandro Del Piero © LaPresse La prima ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport:i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, ... Focus anche sullacon il ... Juventus, ecco le prove della procura FIGC Il primo tempo di una lunga partita, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è stato vinto dalla Juventus che sarebbe riuscita a evitare le accuse della Procura di Torino ...L'ex attaccante di Juventus e Sampdoria Gianluca Vialli sta vivendo ore complicate a causa del tumore che lo perseguita da cinque anni.