Juve | per Vlahovic non c'è solo la Premier | due big lo puntano

Fanpage.it

Adrien Rabiot ©LaPresse Cifre invece abbordabilil'Arsenal che potrebbe tentare l'affondo già all'inizio del 2023strapparlo allae a Massimiliano Allegri. L'allenatore bianconero fa ...Quello in cui si intavolano le trattativequei giocatori che la prossima estate andranno in scadenza di contratto e si libereranno gratis dai rispettivi club. Occasioni da non farsi sfuggire se ... La Procura Figc riapre il processo plusvalenze sulla Juve e non solo: le 9 squadre coinvolte La presidente della Divisione Calcio femminile della FIGC aggiunge: “Sarebbe straordinario farle giocare all’Olimpico” La Roma Femminile ha fin ora condotto una stagione entusiasmante, per continuità ...CALCIO - Il numero uno della federazione europea ha scritto una lunga lettera per tracciare un bilancio del 2022 del calcio europeo: ecco il testo della suo pen ...