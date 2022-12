Juve | Allegri aspetta il vero Di Maria ma il mercato chiama | mezzo mondo in fila per il Fideo

Calciomercato.com

Calciomercato Juventus, la fase di stallo prosegue e calano vertiginosamente le possibilità di rinnovo del contratto. L'attenzione dei media in questo momento è quasi interamente rivolta alle ...Adrien Rabiot ©LaPresse Cifre invece abbordabili per l'Arsenal che potrebbe tentare l'affondo già all'inizio del 2023 per strapparlo allae a Massimiliano. L'allenatore bianconero fa ... Caso Rabiot: la Juve pensa alla cessione, le idee di Allegri e mamma Veronique L'Inter sogna un colpo importante dall'Atalanta, la Juventus aspetta soprattutto gli infortunati. Milan alla ricerca di un vice Maignan ma il sogno è Ziyech.Calciomercato Juventus, nuove manovre per la difesa e non solo: il dopo De Sciglio arriva dalla Serie A, nome a sorpresa.