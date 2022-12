Judo | il 2022 di un’Italia mai così in crescita in quasi tutte le categorie E i giovani fanno sognare

Leggi su oasport

(Di sabato 24 dicembre 2022) Con la conclusione del Masters di Gerusalemme è calato ufficialmente il sipario sulla stagione del. Unfantastico per l’Italia, che ha stabilito diversi record storici raccogliendo risultati pesanti in ogni contesto, dalle tappe del World Tour ai grandi eventi con in palio le medaglie. La Nazionale Senior ha alzato l’asticella rispetto al recente passato inle, collezionando la bellezza di 5 vittorie e 25 podi complessivi tra Grand Prix e Grand Slam, senza dimenticare gli ultimi tre piazzamenti nella top3 (tra cui anche un primo posto) ottenuti in occasione del “Torneo dei Maestri” in Israele a fine anno. Rendimento di primo piano anche agli Europei e ai Mondiali, in cui sono arrivate rispettivamente 4 e 2 medaglie preziose, pur senza la gioia di conquistare il metallo ...