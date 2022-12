(Di sabato 24 dicembre 2022) Il Masters di Gerusalemme ha emesso i suoi verdetti e la stagionedelva ufficialmente in archivio. Un’annata al di sopra delle aspettative per l’Italia, capace di competere ad alti livelli in molte categorie di peso con un bottino incoraggiante di podi raccolti tra Europei,e tappe del World Tour. Idistagione sorridono infatti ai colori, conka nella top10 e altri sei che stazionano tra la 14ma e la 22ma posizione della graduatoria nelle rispettive categorie. Alice, grazie al magico exploit israeliano al Masters, ha guadagnato ben cinque piazze ed è attualmente la n.3 al mondo nei 78 kg, a 720 punti d...

Il Masters era quello che si chiedeva a un'atleta che con questo successo strepitoso è balzata in terza posizione nelmondiale . Bellandi, nei fatti, ha eguagliato quanto fatto in campo maschile dal piemontese Manuel Lombardo a Qingdao nel 2019, mettendo in fila tutte le migliori interpreti della categoria: ...... che possono ritenersi già soddisfatti per aver centrato la qualificazione per il 'Torneo dei Maestri', riservato solo ai primi 36 delmondiale in ogni categoria. Judo, i ranking mondiali aggiornati a fine 2022. Bellandi vicina alla vetta nei 78 kg, sette azzurri top10! Alice Bellandi trionfa ai Judo Masters 2022 di Gerusalemme. Alice Bellandi ai Judo Masters 2022 di Gerusalemme Alice Bellandi, infatti, ha trionfato nella categoria dei -78 kg. La bresciana, ha battut ...Gerusalemme – È stata una grande prova quella di Antonio Esposito nel Judo Masters a Gerusalemme ... posto Antonio Esposito migliora ulteriormente la sua posizione nel ranking salendo al 17esimo posto ...