Jamie Lee Curtis contro gli articoli sui nepo baby | Ideati per provare a sminuire | denigrare e ferire

(Di sabato 24 dicembre 2022) L'attriceLeeha criticato gliin cui si parla dei "" sostenendo che siano solo un tentativo perle persone.Leeha commentato glipubblicati dal New York Magazine in cui si parla dei, termine dello slang usato per le celebrità che hanno dei genitori o parenti molto influenti. L'attrice, figlia di Tonye Janet Leigh, è stata nominata tra le pagine e ha voluto rispondere, nonostante non citi in modo esplicito la rivista, criticando chi compie dei giudizi superficiali nei confronti delle persone come lei. In un post su Instagram,Lee ...

Movieplayer

su Italia 1 dal 1984 è in programmazione sabato 24 dicembre Non è Vigilia di Natale senza il cult diretto da John Landis, con Dan Aykroyd, Eddie Murphy eCurtis. Una tradizione, amatissima dal pubblico, che si rinnova per il 25esimo anno consecutivo. Il 24 alle 21.30 su Italia 1 c'è il film cult 'Una poltrona per due' è in programmazione ...... film thriller, horror del 2005 di Iain Softley, con Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt, Joy Bryant, Jen Apgar, Forrest Landis,Redmon, Jeryl Prescott, Ann Dalrymple, ... Jamie Lee Curtis contro gli articoli sui "nepo baby": "Ideati per ... L'attrice Jamie Lee Curtis ha criticato gli articoli in cui si parla dei "nepo baby" sostenendo che siano solo un tentativo per sminuire, denigrare e ferire le persone.Grande classico delle feste, Una poltrona per due è un film del 1983 diretto da John Landis, con protagonisti Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee ...