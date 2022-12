Italiani uccisi in Germania | Sandra Quarta ammazzata dallo zio e sepolta in giardino L' amico Christian giustiziato perché la stava cercando?

Agenzia ANSA

Prima ha ucciso la nipote ventenne e l'ha seppellita in giardino. Mentre tutti la stavano cercando ha teso un agguato all'amico della ragazza che stava indagando per trovarla. Michele Quarta , 52 anni,...È ancora giallo sull' omicidio di dueresidenti in Germania , Christian Zoda, 23 anni , e Sandra Quarta, ventenne . I sono statia colpi di pistola ad Albstadt , un cittadina 100 chilometri a sud di Stoccarda. C'è un ... Due ragazzi italiani uccisi, è giallo in Germania Il giallo dura poco e allo strazio si aggiunge strazio. Avremmo voluto che le morti dei nostri giovani connazionali, Francesca Di Dio (20 anni) e Nino Calabrò (26) in Inghilterra e Sandra Quarta (20) ...