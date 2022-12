Calciomercato.com

... in occasione della Supercoppa contro l'. Sono già 12 le partite stagionali in cui il Milan ... 'In ambienti di mercato circola ildi Guglielmo Vicario dell'Empoli, ma il presidente Corsi a ...... Cagliari, Roma e. La motivazione è di carattere comportamentale: il "Ninja" è stato beccato ... Nainggolan rappresenta unsicuramente prestigioso e d'esperienza , passato però nella fase di ... Inter, nome clamoroso per la difesa: torna in Italia Un documento interno emerso in rete ha svelato tutti gli smartphone Google Pixel che verranno lanciati sul mercato dal 2023 al 2025 ...Dunque, solamente in un secondo momento si discuterà dell’eventuale operazione Lukaku. Pertanto, l’Inter intende rimandare alla prossima primavera ogni discussione legata al n°90, a patto che la socie ...