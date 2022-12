Inter-Lukaku | l’attaccante al lavoro anche a Natale

(Di sabato 24 dicembre 2022) Romeluvuole farsi trovare pronto per la partita del 4 gennaio contro il Napoli e quindi lavoreràin questi due giorni Romeluvuole farsi trovare pronto per la partita del 4 gennaio contro il Napoli e quindi lavoreràin questi due giorni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga è tornato a casa per festeggiare ilcon la famiglia lavorerà in palestra per non perdere il ritmo e continuare a lavorare sulla condizione. Dopo aver saltato praticamente quasi tutto il girone d’andata, da gennaio vuole essere il trascinatore dell’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

