Inter e Napoli su Ounahi | cosa cambia dopo i Mondiali

Calciomercato.com

Prima del Mondiale ilsperava in una operazione che potesse bloccare il marocchino in gennaio per farlo arrivare in estate. Ora con la concorrenza incalzante - ci sono anchee Marsiglia ...A 11 giorni dalla ripartenza del campionato, dopo le vacanze, le fatiche del Mondiale in Qatar e le amichevoli prenatalizie, Arrigo Sacchi dà i voti alle big della Serie A. Non perderti le Newsletter ... Baldanzi, altro gol: è già Inter-Napoli | Primapagina | Calciomercato.com Il Napoli si gode le feste natalizie in cima alla classifica di Serie A in vista della ripresa che avverrà il 4 gennaio nella gara contro l'Inter allo stadio San Siro di Milano. I giocatore sono ...Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, tutto gira attorno a Brozovic: a 10 giorni dalla sfida col Napoli, il croato è in dubbio ...