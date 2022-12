In cerca della frase giusta per i bigliettini di auguri? Mafalda è il personaggio perfetto | con i suoi aforismi | per celebrare le feste

la Repubblica

... ma la volgarità è altro' Ballando, tutti contro Selvaggia Lucarelli:di parlare e il ... Non sono mancate le polemiche fra i componentigiuria tecnica ovvero Carolyn Smith, Guillermo ...Anno di grande romanticismo per chiun nuovo amore o per allargare la famiglia con un bebè. ... Per i più giovani può essere l'annoconquista di una prima indipendenza fuori dal recinto ... In viaggio da soli in cerca di futuro, i minori stranieri triplicati dal 2020 La guerra in Ucraina ricorda la prima guerra mondiale per l’incapacità delle diplomazie europee di cercare soluzioni negoziali, per la retorica bellica che accompagna tutte le parti nella ricerca dell ...Per Selvaggia Lucarelli questa finale di Ballando con le Stelle si sta rivelando più difficile del previsto. La giornalista e giurata non può esprimere un'opinione o un ...