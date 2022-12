Il Volo | Una poltrona per due o Vacanze romane? La tv del 24 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 24su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Io sono Babbo Natale”. Ettore, appena uscito dal carcere di Regina Coeli, viene allontanato dalla sua ex banda. Sconfortato, viene avvicinato da un anziano un po’ svitato, Nicola. Entra in confidenza con lui sperando di poterlo raggirare per derubarlo: in realtà, il bizzarro vecchietto è Babbo Natale! Il rapporto che nasce tra loro aiuta Ettore a cambiare e migliorarsi, come uomo e come padre… Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo”. Si riaccendono le luci sul Circo di Montecarlo con un ciclo di rimontaggi dei più affascinanti appuntamenti della pista circense più famosa e amata dagli italiani, alla 44esima edizione. Giocolieri, trapezisti, fantasisti, contorsionisti, acrobati e performer attuali e contemporanei si ...