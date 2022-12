Il primo caso albino nel mondo Per cosa lo avevano scambiato

(Di sabato 24 dicembre 2022) La Colombia ha confermato ildi ocelotdi cui si ha notizia, dopo aver effettuato test genetici su un felino con pelliccia bianca e occhi rossi trovato da cucciolo, nella zona rurale di Amalfi. Inizialmente si pensava che l'esemplare fosse un puma jaguarundi. Il Parco di Conservazione di Medellin ha effettuato test genetici sull'animale, concludendo che si trattava in realtà di un leopardus pardalis, una specie autoctona di ocelot presente in tutte le Americhe. "Finora questo è ilconosciuto aldi un leopardus pardalis, un gattopardo", ha dichiarato Jorge Aubad, direttore del Parco di conservazione di Medellin. Il felino soffriva di diverse malattie ed è stato sottoposto a molte cure nell'ultimo anno, ha aggiunto. E' inoltre ...

