Il nuoto è la disciplina regina dello sport italiano? Un 2022 che ha rasentato la perfezione

Leggi su oasport

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ilsarà ricordato come l’anno d’oro delazzurro. Le tre generazioni che si sono incrociate sulle vasche di tutto il mondo indossando la casacca azzurra hanno ottenuto risultati straordinari e non è solo una questione di medaglie, di contingenza con un livello che, per via di alcune assenze (alcune forzate, altre per scelta) potrebbe essersi abbassato: l’Italia detiene a oggi tre record del mondo in vasca lunga e due li ha appena stabiliti in vasca corta, una situazione che non si è mai verificata nella storia del. Per ilparlano i numeri, a partire dall’appuntamento più importante, il Mondiale di Budapest: cinque ori, due argenti e due bronzi, 24 posti in finale, uno in più rispetto a Gwangju 2019, per la spedizione azzurra della piscina. Il migliore di sempre e c’è da tenere conto che l’evento ...