Il Natale è più glamour con Lily Collins ed “Emily in Paris”

(Di sabato 24 dicembre 2022)e il suo personaggio diinhanno sicuramente un elemento in comune: la passione per la moda. Anche lontana dal set e dalla serie TV di Netflix, l’attrice ha dimostrato in ogni occasione di essere una perfetta fashion icon.è tornata sui piccoli schermi di Netflix come protagonista diin. Nuova creazione di Darren Star, la serie TV racconta la vitadiCooper, un’americana a Parigi in continua lotta con se stessa. Nelle prime due stagioni, la protagonista ha commesso diversi scivoloni sentimentali, mentre nella terza sembra essere molto felice con Alfie, il bancario inglese che le ha rubato il cuore. Ma i sentimenti per Gabriel continuano a tentarla ed ...