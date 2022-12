Il Covid in Cina dilaga e fa preoccupare il mondo | 500mila casi al giorno solo nella città di Qingdao

IlinMentre i casi di Coronavirus aumentano in, il segretario di Stato americano 'ha sottolineato l'importanza della trasparenza per la comunità internazionale'. Un monito in ricordo ...... né trasparenti, della baronessa von der Leyen in merito all'acquisto dei vaccini anti. ...Politica estera e la scomparsa della Politica di difesa si accompagnano ad un espansionismo della...I reparti di emergenza dell'ospedale di Pechino sono saturi di pazienti positivi al Covid, alcuni sistemati sui letti nei corridoi. La Cina affronta una grave ondata epidemica dopo un brusco ...I dati in un rapporto condiviso sui social ma 'corretto' nel giro di poche .... Il rapporto è stato condiviso da diversi altri organi di stampa, ma sembra essere stato modificato dopo poche ore per ri ...