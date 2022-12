Il condono s’è mangiato i soldi promessi alla Sanità

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 24 dicembre 2022) Non è bastata una pandemia per alzare l’attenzione sulla. Non sono servite nemmeno le promesse del governo. Nella prima manovra finanziaria del governo guidato da Giorgia Meloni sono scomparsi anche i due emendamenti che erano stati annunciati nei giorni scorsi. Uno prevedeva l’anticipazione al primo gennaio 2023 dell’incremento di 200 milioni dell’indennità di pronto soccorso già riconosciuta al personale della dirigenza medica e al personale del comparto, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso. L’altro prevedeva l’istituzione nello stato di previsione del ministero della Salute di un fondo denominato “Fondo per l’implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 – Pon”, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, destinato ...