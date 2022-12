(Di sabato 24 dicembre 2022) In attesa del termine delle indagini e delle risposte degli organi federali, ilRugby ha fatto parlare il campo, sconfiggendo ledi Parma per 38 - 5 nel primo dei due derby stagionali. ...

La Gazzetta dello Sport

... ha risposto sul campo con un'ottima prestazione al turbinio mediatico che ha travolto il pilone italiano di origine guineana e tutto l'ambiente. Emblematico il gesto dei compagni che, al 16'...Il giorno della vigilia siil primo dei due atti a Monigo. Biancoverdi e ducali fanno parte ... Duvenage prende il posto di Hidalgo - Clyne in casa, mentre per le Zebre Rizzoli è il ... Il Benetton gioca con la maglietta anti-razzismo. Anche Traoré protagonista del 38-5 alle Zebre Dopo il caso della banana, il giocatore originario della Guinea regolarmente in campo nella schiacciante vittoria contro Parma. Il presidente di Treviso: "La nostra posizione è chiara, abbiamo condann ...Dopo il caso di razzismo che ha coinvolto Traorè, titolare nel XV del Benetton, a Monigo i Leoni battono 38-5 le Zebre ...