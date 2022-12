Il 2023 sarà l’anno di Osimhen | da Milano a Milano | come è cambiato il 9 azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 24 dicembre 2022) Era il 21 novembre 2021 quando il Napoli di Spalletti perdeva la sua prima partita dello scorso campionato, si giocava Inter-Napoli in quel di San Siro e gli azzurri arrivavano allo scontro da primi in classifica e soprattutto da imbattuti. In quell’undici titolare c’era Victor, lo stesso attaccante su cui conta oggi il Napoli ma che tredici mesi dopo sembra essersi completamente trasformato. Infortunio: quando è diventato l’uomo mascherato Nella sfida persa dagli azzurri acontro l’Inter,dovette arrendersi ed alzare bandiera bianca al 54? per uno scontro durissimo con Skriniar. Di quella botta terribile il nigeriano porta ancora con sé le conseguenze, un infortunio che ha costretto Victor a stare fermo ai box per tanto tempo e che gli ha causato una frattura ...