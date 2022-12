I tifosi dell’Argentina rispondono alla petizione della Francia | lo sfottò

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 24 dicembre 2022) Continuano ad arrivare reazioni dopo la finale del Mondiale in Qatar, l’ultimo atto si è concluso a favore. La squadra di Scaloni ha superato laai calci di rigore dopo lo scoppiettante 3-3 dei tempi supplementari. Super partenza dell’Albiceleste che si porta in doppio vantaggio con le reti siglate da Messi su calcio di rigore e Di Maria in contropiede. Nel finale la grande reazionee la doppietta di Mbappé. Si va ai supplementari e ancora Messi riporta in vantaggio l’Argentina, è Mbappé a siglare il definitivo 3-3. Ai rigori la firma decisiva di Montiel. Foto di Ronald Wittek / AnsaLae la rispostaE’ partita unadai...