I Fatti vostri anche dopo Natale con la puntata speciale dedicata all’Oroscopo di Paolo Fox

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il palinsesto dei canali Rai non subirà variazioni nella settimana successiva al. Quest’anno sono pochi i giorni di festa veri e proprio visto che il 25 dicembre è domenica! Per cui molti dei volti che ci tengono compagnia quotidianamente, lavoreranno senza sosta da Santo Stefano a Capodanno. In occasione delle festività natalizie, “I”, il programma condotto da Salvo Sottile con Anna Falchi, Umberto Broccoli ( momentaneamente assente ma che presto tornerà su Rai 2 con il resto della squadra), Manuela Aureli eFox, in onda da lunedì 26 a venerdì 30dicembre alle 11.10 su Rai 2, dedicherà spazi e rubriche al. Nel programma, ci saranno tante rubriche speciali con tanti suggerimenti e curiose sorprese, come le idee “fatte in casa” da mettere sotto l’albero di “Ci pensa ...

ForlìToday

D'ora in poi - con la formula "tutto - L'Arena" potete trovarlo suidispositivi elettronici (... Dainazionali, agli spettacoli locali. Dalla cultura, allo sport. Dalla cronaca della città ...... i calzini a fantasia sono in grado di dare un tocco di leggerezza e colore aioutfit. E ... il proverbio non recitava proprio in questo maniera, ma vi garantiamo che nella realtà deiè ... Il 2023 si avvicina, ma prima le feste di Natale: le anticipazioni dell'oroscopo di Paolo Fox, dall'amore al lavoro Eccentrici e vivaci, i calzini colorati sono in grado di aggiungere un pizzico di humor anche ai look più seriosi, definendo la vostra personalità. Ecco 5 originali proposte per l'autunno 2022.Il 2023 è dietro l'angolo. E puntualmente cresce l'attesa per la previsione degli astri. I single troveranno la dolce metà Ci saranno novità sul fronte lavorativo Sarà un altro anno condizionato dal ...