Ho lasciato l' ospedale Capuozzo | dramma privato | la foto che spiega tutto | Guarda

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tonisi confessa e lo fa alle porte del Natale. Il giornalista e conduttore di "Terra!", in un post su Facebook ha volutore il motivo della sua assenza sulla scena pubblica nelle ultime settimane. Di fatto a quanto pareavrebbe trascorso un periodo in. Una notizia tenuta nascosta per ovvi motivi di privacy, ma che lo stesso cronista ha deciso di condividere con i suoi follower con un post che ha suscitato non poca apprensione. Nellapostata sui social appare una valigia all'interno di una stanza di degenza ine un messaggio che: "Ecco, questa mattina hodi nuovo l'. Un viaggio breve, fino a casa. E così mi trovo davanti al più ...

Fanpage.it

Di fatto a quanto pare Capuozzo avrebbe trascorso un periodo in. Una notizia tenuta nascosta per ovvi motivi di privacy, ma che lo stesso cronista ha deciso di condividere con i suoi ...Sarebbe statoda solo. E il paziente si è lanciato da un'altezza di quattro piani, ... Sgomenti quanti in quel momento si trovavano appena fuori dalla camera mortuaria dell'Il 2 dicembre ha partorito all’ospedale di Melegnano ma, ha spiegato agli operatori, ha lasciato lì il bimbo – nato prematuro – perché teme per la salute del piccolo che non potrebbe sopravvivere ...StampaNeonato lasciato in ospedale, la mamma: “Come farebbe a sopravvivere in strada con me” I giovani genitori Sabrina e Michael dopo aver perso il lavoro vivono in una tenda vicina alla stazione di ...