Green Pass falsi | tra gli indagati c’è anche la tennista Camila Giorgi CorSera

la Repubblica

C'è anche Madame tra gli indagati per le vaccinazioni Covid fasulle. Secondo il Giornale di Vicenza , la cantante vicentina sarebbe stata tra i clienti di due medici che falsificavano i certificati di ...Spuntano anche i nomi della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi nell'inchiesta della procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti Covid per ottenere il. Come riporta il Giornale di Vicenza , lo scorso febbraio la procura aveva arrestato i medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel , oltre al compagno della dottoressa, Andrea ... Falsi vaccini per avere il Green Pass, indagata la cantante Madame Ci sono anche i nomi della cantante vicentina Madame (pseudonimo di Francesca Calearo) e della tennista di fama mondiale Camila Giorgi nelle carte dell’inchiesta della procura di ...Ottenere il Green Pass fingendo una vaccinazione Secondo quanto riportato da Repubblica, ne è stata accusata Camila Giorgi ...