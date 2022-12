Green pass falsi | indagate le cantante Madame e la tennista Giorgi

(Di sabato 24 dicembre 2022) AGI - Lae laCamilasarebberodalla procura di Vicenza per essersi procurate unsenza essersi vaccinate. A riportarlo è il 'Giornale di Vicenza' secondo cui il reato ipotizzato sarebbe quello di falso ideologico. L'inchiesta è partita nel febbraio scorso dopo l'arresto di due medici di base di Vicenza e le personesarebbero almeno una decina. Sempre secondo il quotidiano alcuni indagati, che avrebbero pagato per risultare vaccinati, sarebbero accusati anche di corruzione.

Agenzia ANSA

Imparano presto. Ciao, tu chi sei Io sono bisessuale, va bene Sì ma chi sei Io sono Madame e sono bisessuale, ok D'accordo ma che fai Sono artista e sono stata bullizzata, che c'è Niente ma che ...... tenta di uccidere la ex moglie e fugge - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow A VICENZA Camila Giorgi e Madame indagate per falsiDiffusa dal 25 dicembre al 7 gennaio Allarme ... Madame indagata per falso green pass, Sanremo in bilico - Ultima Ora La procura di Vicenza ipotizza il falso ideologico per aver ottenuto il certificato verde senza essersi sottoposte al vaccino anti Covid. Una decina le persone finite sotto inchiesta ...La donna - di Livorno - è stata rintracciata perché nel sottosella di un motorino rubato c’era anche il suo Green pass ...