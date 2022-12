Grande Fratello Vip | ex concorrenti in rivolta contro Dana Saber | Sbattetela fuori subito

La modella italo - marocchina Dana Saber tra le new entry nel cast della settima edizione delVip , alimenta roventi polemiche dentro e fuori la Casa. Gf Vip, tre ex gieffine contro Dana Saber All'interno delloft di Cinecittà, la Saber è riuscita a litigare in pochi ...Milena Miconi e Davide Donadei sono felici di far parte di questa edizione del 'Vip' e si augurano di ritrovare ben presto il loro posto nel mondo dello spettacolo e si candidano come nuovi inviati di questo insolito tg. Attilio Romita dirige l'edizione speciale ...Tra le varie dinamiche che interessano la Casa del Grande Fratello Vip 7 c’è anche quella che riguarda Luca Onestini e Nikita Pelizon . Tra i due non solo non è scoccata la scintilla, ma lui ormai det ...Al Gf Vip nei giorni scorsi sui social è comparso Francesco Chiofalo, ex di Antonella Fiordalisi, che ha mostrato il momento esatto in cui ha fatto coprire il tatuaggio che aveva ...