(Di sabato 24 dicembre 2022)(da Instagram) Prima, vera,per il Festival di2023:per fintecontro il Covid aldiil. La cantante risulta infatti tra i clienti dei medici no-vax arrestati a febbraio scorso in seguito all’indagine della Procura di Vicenza. A dieci mesi dall’inchiesta che portò all’arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo, si scopre che ci sono anche indagati eccellenti. Tra questi, come ricostruisce il Giornale di Vicenza, la cantante in gara a2023, assistita da tempo proprio dalla dottoressa Tecioiu, e la tennista Camila Giorgi, nonostante viva a ...

DavideMaggio.it

... 9 gennaio 2023 - Auditorium Parco della Musica, ROMA ( SOLD OUT ) 17 marzo 2023 -Padano ... LEGNANO (MI) 31 marzo 2023 - Teatro La Fenice, SENIGALLIA (AN) 6 aprile 2023 - Teatro Ariston,...... 9 gennaio 2023 - Auditorium Parco della Musica, ROMA (SOLD OUT) 17 marzo 2023 -Padano ... LEGNANO (MI) 31 marzo 2023 - Teatro La Fenice, SENIGALLIA (AN) 6 aprile 2023 - Teatro Ariston,(... Grana Sanremo: Madame indagata per false vaccinazioni al fine di ottenere il Green Pass Prima, vera, grana per il Festival di Sanremo 2023: Madame è indagata per finte vaccinazioni contro il Covid al fine di ottenere il Green Pass. La cantante risulta infatti tra i clienti dei medici no- ...